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РИА Новости
РИА Наука

Участники экспедиции Северного флота хотели разгадать загадку могилы Седова

12:03 16.10.2019 (обновлено: 12:06 16.10.2019)
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© РИА НовостиГеоргий Седов на Земле Франца-Иосифа
Георгий Седов на Земле Франца-Иосифа
© РИА Новости
Георгий Седов на Земле Франца-Иосифа. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 окт – РИА Новости. Участники комплексной экспедиции Северного флота к Земле Франца-Иосифа на борту спасательного буксира "Алтай" в ходе похода попытались обнаружить останки известного полярного исследователя Георгия Седова на острове Рудольфа, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис.
"Как известно, в 1930-е годы на мысе Аук острова Рудольфа были найдены вещи, которые были идентифицированы как принадлежавшие Седову, но тело не обнаружили. С Седовым были два матроса, которые не очень хорошо ориентировались по картам, они просто оставили умершего на нартах и ушли. И всех давно будоражит мысль - где же останки? У нас тоже было желание найти", - рассказал Корнис.
Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа
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Он рассказал, что участники экспедиции приблизительно идентифицировали место вероятного захоронения по рисунку художника Пинегина - он сделал зарисовки могилы со слов двоих моряков.
"Мы сделали неутешительный вывод, наблюдая глубокие борозды от скатившихся ранее весьма крупных камней, что даже если там что-то и было, все унесено в море. Искать, увы, дальше бесполезно", - считает гидрограф.
Полярный исследователь Георгий Седов (1877-1914) погиб у острова Рудольфа архипелага Земля Франца-Иосифа при попытке достичь Северного полюса. По свидетельству матросов, он был похоронен на мысе Аук.
Экспедиционный отряд Комплексной экспедиции Северного флота под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева на борту спасательного буксира "Алтай" выполнил комплекс работ, связанных с изучением истории и географии архипелага. В рамках географических исследований выполнены съёмки рельефа 4,9 тысячи километров дна способом маршрутного промера, 18 разовых дрейфовых океанографических станций, осмотрены с моря и на берегу 128 геодезических пунктов и навигационных знаков.
Читайте полный текст интервью >>
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