Участники экспедиции Северного флота хотели разгадать загадку могилы Седова

"Как известно, в 1930-е годы на мысе Аук острова Рудольфа были найдены вещи, которые были идентифицированы как принадлежавшие Седову, но тело не обнаружили. С Седовым были два матроса, которые не очень хорошо ориентировались по картам, они просто оставили умершего на нартах и ушли. И всех давно будоражит мысль - где же останки? У нас тоже было желание найти", - рассказал Корнис.