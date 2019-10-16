В США миллиардер потерял 600 миллионов из-за неудачной шутки о женщинах

На конференции в Сан-Франциско 68-летний финансист сравнил работу с клиентами с соблазнением женщины, а также пошутил про гениталии. Гости мероприятия не оценили эти слова, посчитав их сексистскими. Разгорелся скандал, после которого Фишеру пришлось извиняться за выступление.