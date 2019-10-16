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РИА Новости

В США миллиардер потерял 600 миллионов из-за неудачной шутки о женщинах

11:58 16.10.2019 (обновлено: 13:06 16.10.2019)
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© Fisher Investments Кен Фишер
Кен Фишер
© Fisher Investments
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американская компания Fisher Investments потеряла более 600 миллионов долларов из-за скандального выступления ее основателя, миллиардера Кеннета Фишера, сообщило агентство Bloomberg.
На конференции в Сан-Франциско 68-летний финансист сравнил работу с клиентами с соблазнением женщины, а также пошутил про гениталии. Гости мероприятия не оценили эти слова, посчитав их сексистскими. Разгорелся скандал, после которого Фишеру пришлось извиняться за выступление.
На волне критики штат Мичиган отозвал из Fisher Investments 600 миллионов долларов пенсионных инвестиций, которые находились у фонда в управлении.
Пенсионный фонд Филадельфии также планирует вывести из управления 54 миллиона долларов. Кроме того, возможность разрыва отношений с компанией рассматривают Fidelity Investments и пенсионный фонд Флориды, доверившие Fisher Investments 500 миллионов долларов.
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