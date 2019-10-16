Медведчук заявил об отсутствии у Зеленского позиции по ситуации в Донбассе

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что у президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли для выполнения минских соглашений и установления мира в Донбассе.

Очередное заседание контактной группы в Минске по Донбассу прошло во вторник. Киев заявил, что готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения.

"Подобные позиции свидетельствуют о том, что процесс мирного урегулирования и прекращение боевых действий в Донбассе на сегодняшний день фактически срывается. Господин Зеленский сегодня не имеет позиции по вопросу мирного урегулирования, у него нет политической воли на то, чтобы установить мир в стране и договориться в минском формате", - сказал Медведчук в среду в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал " 112.Украина ".