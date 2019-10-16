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РИА Новости

Медведчук заявил об отсутствии у Зеленского позиции по ситуации в Донбассе

11:58 16.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что у президента Украины Владимира Зеленского нет политической воли для выполнения минских соглашений и установления мира в Донбассе.
Очередное заседание контактной группы в Минске по Донбассу прошло во вторник. Киев заявил, что готов выполнять политическую часть минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
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"Подобные позиции свидетельствуют о том, что процесс мирного урегулирования и прекращение боевых действий в Донбассе на сегодняшний день фактически срывается. Господин Зеленский сегодня не имеет позиции по вопросу мирного урегулирования, у него нет политической воли на то, чтобы установить мир в стране и договориться в минском формате", - сказал Медведчук в среду в кулуарах Верховной рады, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Он также считает, что официальная позиция Киева заключается в том, чтобы "заблокировать минский процесс". "Я отношу это не к делегации украинской, потому что она не могла действовать без директив господина Зеленского", - добавил политик.
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
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