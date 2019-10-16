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РИА Новости

Дела против Порошенко не возбуждались, заявил его адвокат

11:57 16.10.2019
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Бывший президент Украины Петр Порошенко около здания Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 16 окт - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко не во всех делах, где фигурирует его фамилия, является свидетелем, в ряде дел он не имеет процессуального статуса, заявил в среду на брифинге его адвокат Игорь Головань.
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Труба также отметил, что Порошенко имеет статус свидетеля в 12 уголовных делах. Бывший президент ранее давал показания в Госбюро расследований по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.
Бывший президент Украины Петр Порошенко
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"Нет дел против Порошенко, хотя противоправно Труба в интервью все время это озвучивает... Во всех ли (делах – ред.) господин Порошенко проходит как свидетель? Не во всех. Есть производства (дела – ред.), где он проходит как свидетель, а есть производства, где он вообще никак не проходит", - сказал Головань. Трансляцию ведет телеканал "Прямой".
По словам адвоката, по некоторым делам Порошенко еще не вызывался на допрос, поэтому не имеет процессуального статуса. "Есть производства, где Петр Порошенко является свидетелем, а есть производства, в которых Порошенко вообще никакого статуса не имеет", - отметил Головань.
При этом он считает, что следствие не будет менять статус Порошенко на подозреваемого с 2020 года, когда вступит в силу закон, отменяющий депутатскую неприкосновенность, так как в делах, где фигурирует экс-президент, нет состава преступления.
Ранее парламент Украины принял закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности. Документ подписал президент Владимир Зеленский. Закон начнет действовать с 1 января 2020 года.
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