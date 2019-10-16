Правительство внесло в ГД проект о рассмотрении заявлений на гражданство

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных в России, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Законопроектом предлагается сократить с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, поданных на территории России.

"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, поданных на территории Российской Федерации, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке.