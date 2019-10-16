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РИА Новости

Правительство внесло в ГД проект о рассмотрении заявлений на гражданство

11:55 16.10.2019 (обновлено: 11:56 16.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных в России, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Законопроектом предлагается сократить с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявлений о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке, поданных на территории России.
"В целях совершенствования процедуры приобретения гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке законопроектом устанавливается единый срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, поданных на территории Российской Федерации, - до трех месяцев", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что принятие закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства лицами, проживающими на законном основании на территории РФ.
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Правительство РоссииЗаконодательствоГосдума РФМоскваРоссияОбщество
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