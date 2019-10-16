Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T11:51Z
https://ria.ru/20191016/1559843813.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/30/1559803081_0:43:588:374_1036x0_80_0_0_d27ca0f0fdc47ae49bb8af0d7b9d5128.jpg
РИА Новости

Прощание с убитой на Урале девушкой пройдет 18 октября

11:51 16.10.2019
1561
© Фото : страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"Ксения Каторгина
Ксения Каторгина
© Фото : страница Ксении Каторгиной в "ВКонтакте"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Похороны Ксении Каторгиной, убитой из-за автомобиля, пройдут в пятницу в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщила подруга погибшей Ольга Венедиктова.
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. СК сообщил о задержании троих подозреваемых.
"Похороны Ксении состоятся в эту пятницу, 18 октября, в 10.00 (8.00 мск) по адресу Революционная, 45, церковь Покрова божией матери. Все, кто знал Ксению и не равнодушен к этой беде, приходите проститься", - написала Венедиктова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .
Ксения Каторгина
Вчера, 11:46РИА Новости
Друзья убитой на Урале девушки объявили сбор средств для ее родных
020980
Обсудить 0
Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеНиколай ВолковСледственный комитет РФНиколай Волков (политик)НеяЕкатеринбургПроисшествия
Рекомендуем
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
РИА
Новости
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Ксения Каторгина
Друзья убитой на Урале девушки объявили сбор средств для ее родных
Горожане катаются на роликовых лыжах на набережной реки Енисей в Дивногорске
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Лента
новостей
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
"Семьянин, работал таксистом": кто убил Ксению Каторгину, продававшую Audi
Марат Ахметвалиев и Ксения Каторгина
Экс-коллега предполагаемого убийцы девушки на Урале рассказал о его прошлом
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
Автомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Кадры следственных действий с подозреваемым в убийстве женщины в Екатеринбурге
СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве девушки на Урале
Ксения Каторгина
Появились подробности убийства екатеринбурженки при продаже машины
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
Эксперт: подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом"
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Минтранс поддержал возвращение таможенного контроля в VIP-залы аэропортов
08:41В Приморье спасатели освободили ребенка, застрявшего в ливневой решетке
08:37Названо число обращений россиян предпенсионного возраста о нарушении прав
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40Новый налог грозит ростом тарифов ЖКХ, пишут "Известия"
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
Лента новостейМолния