Прощание с убитой на Урале девушкой пройдет 18 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Похороны Ксении Каторгиной, убитой из-за автомобиля, пройдут в пятницу в городе Каменск-Уральский Свердловской области, сообщила подруга погибшей Ольга Венедиктова.
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. По факту исчезновения девушки СК возбудил уголовное дело об убийстве. Во вторник руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков сообщил РИА Новости, что Каторгина найдена мертвой. У нее осталась маленькая дочь. СК сообщил о задержании троих подозреваемых.
"Похороны Ксении состоятся в эту пятницу, 18 октября, в 10.00 (8.00 мск) по адресу Революционная, 45, церковь Покрова божией матери. Все, кто знал Ксению и не равнодушен к этой беде, приходите проститься", - написала Венедиктова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .