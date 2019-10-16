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РИА Новости

В Индии женщина родила в 75 лет

11:50 16.10.2019 (обновлено: 12:28 16.10.2019)
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© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме
© Fotolia / rufous
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жительница индийского штата Раджастан Прабха Деви родила в 75 лет, сообщает The Sun.
По данным издания, женщина и ее 80-летний муж зачали ребенка с помощью процедуры ЭКО.
Девочка родилась недоношенной на 30-й неделе беременности. Ее вес составлял менее 700 граммов.
По словам врачей, им пришлось сделать вынужденное кесарево сечение, поскольку возраст матери не позволял родить естественным путем.
Сразу после родов младенца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики отмечают, что сейчас состояние девочки стабилизировалось.
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