В Индии женщина родила в 75 лет

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жительница индийского штата Раджастан Прабха Деви родила в 75 лет, сообщает Жительница индийского штата Раджастан Прабха Деви родила в 75 лет, сообщает The Sun

По данным издания, женщина и ее 80-летний муж зачали ребенка с помощью процедуры ЭКО.

75-year-old woman gives birth to her first baby weighing just 1lb 8oz after undergoing IVF treatment - this is incredible https://t.co/b4OelgUSDy — The Sun (@TheSun) 16 октября 2019 г.

Девочка родилась недоношенной на 30-й неделе беременности. Ее вес составлял менее 700 граммов.

По словам врачей, им пришлось сделать вынужденное кесарево сечение, поскольку возраст матери не позволял родить естественным путем.