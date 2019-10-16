В Индии женщина родила в 75 лет

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жительница индийского штата Раджастан Прабха Деви родила в 75 лет, сообщает The Sun.
По данным издания, женщина и ее 80-летний муж зачали ребенка с помощью процедуры ЭКО.
75-year-old woman gives birth to her first baby weighing just 1lb 8oz after undergoing IVF treatment - this is incredible https://t.co/b4OelgUSDy— The Sun (@TheSun) 16 октября 2019 г.
Девочка родилась недоношенной на 30-й неделе беременности. Ее вес составлял менее 700 граммов.
По словам врачей, им пришлось сделать вынужденное кесарево сечение, поскольку возраст матери не позволял родить естественным путем.
Сразу после родов младенца подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики отмечают, что сейчас состояние девочки стабилизировалось.
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