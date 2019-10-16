Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T12:08Z
https://ria.ru/20191016/1559843694.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155790/22/1557902222_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_afe416064c55cc30743327dc8712ef2d.jpg
РИА Новости

Гидрограф Северного флота рассказал о нападении моржа во время похода

11:49 16.10.2019 (обновлено: 12:08 16.10.2019)
219
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМорж на льдине в Северном Ледовитом океане
Морж на льдине в Северном Ледовитом океане
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Морж на льдине в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 окт - РИА Новости. Экспедиционный отряд Северного флота во время похода к Земле Франца-Иосифа в одну из последних высадок столкнулся с агрессивным моржом, который клыками проткнул баллон резиновой лодки исследователей, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан первого ранга Алексей Корнис.
"Это случилось в одну из последних высадок. Мы шли на резиновой лодке с мотором, было рабочее настроение. И тут почувствовали сильный удар, кто-то предположил, что наехали на лед, мы специально остановились. Поначалу не поверили, что столкнулись с моржом, а когда это поняли, забеспокоились в первую очередь о животном", - рассказал Корнис.
Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
Вчера, 11:32РИА Новости
Участники экспедиции Севфлота оставили в Арктике "продуктовые депо"
По его словам, моржиха всплыла с противоположной стороны лодки и двумя ударами сверху дополнительно пробила баллон правого борта, воздух быстро стал выходить, никто не ожидал подобного, в первые секунды участники высадки даже не смогли завести двигатель.
"По рассказам Нансена и Альбанова я знал о том, что "нет страшнее зверя в Арктике, чем морж" - у Альбанова есть яркий отрывок, где он описал красные, как будто налитые кровью, глаза. Я инстинктивно схватил наметку (это такой специальный шест для измерения глубин), бросил ее в моржиху, а потом пытался ей же удержать хищника (да, хищника!) на расстоянии, но эта "скандалистка" снова и снова приноравливалась, чтобы нанести еще один удар", - сказал исследователь.
Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Вчера, 11:26РИА Наука
Экспедиция Севфлота подтвердила существование острова Литтрова
Он также добавил, что вопреки распространившейся в СМИ информации о том, что моржиха якобы защищала своего детеныша, он сам никакого моржонка поблизости не видел. "Схватка" с моржихой продолжалась около минуты, потом участники экспедиции завели мотор и благополучно добрались до берега, куда за ними пришел другой катер, с прочными бортами.
"Моржиха же еще раз приплывала и смотрела издалека, не иначе оценивая шансы для еще одного нападения. Это был яркий эпизод. Там была реальная угроза нашим жизням, хотя понимание этого пришло потом", - добавил Корнис.
Экспедиционный отряд Комплексной экспедиции Северного флота под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева на борту спасательного буксира "Алтай" выполнил комплекс работ, связанных с изучением истории и географии архипелага. В рамках географических исследований выполнены 4,9 тысячи километров съемки рельефа дна способом маршрутного промера, 18 разовых дрейфовых океанографических станций, осмотрены с моря и на берегу 128 геодезических пунктов и навигационных знаков.
Читайте полный текст интервью >>
Арктика
Вчера, 03:05РИА Наука
Гидрограф: открытые в Арктике острова расскажут о зарождении жизни на Земле
023100
Обсудить 0
Алексей КорнисЗемля Франца-ИосифаСеверный флот ВМФ РоссииАрктика
Рекомендуем
Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
Участники экспедиции Севфлота оставили в Арктике "продуктовые депо"
РИА
Новости
Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Экспедиция Севфлота подтвердила существование острова Литтрова
Георгий Седов на Земле Франца-Иосифа
Участники экспедиции Северного флота хотели разгадать загадку могилы Седова
Пекин
У Пекина нет точных данных о числе воюющих в Сирии китайских боевиков
Лента
новостей
Вид на город со смотровой площадки Нижегородского Кремля
На Волге в Нижнем Новгороде за месяц собрали 600 литров нефтепродуктов
Негоцинтия Ефетова
В Крыму открыли новый вид насекомых
Дикие северные олени Камчатки
Минприроды рассмотрит возможность запрета охотиться на северного оленя
Младенец в роддоме
В Индии женщина родила в 75 лет
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
СМИ: Белый дом отстранил Госдеп от проведения политики по Украине
Полиция
В Севастополе мужчина устроил стрельбу в баре
Сергей Лавров
Лавров призвал Дамаск и Анкару наладить практическое сотрудничество
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Рельсы
В новой Москве на ж/д путях обнаружили подозрительный сверток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
Лента новостейМолния