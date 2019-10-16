Гидрограф Северного флота рассказал о нападении моржа во время похода

МУРМАНСК, 16 окт - РИА Новости. Экспедиционный отряд Северного флота во время похода к Земле Франца-Иосифа в одну из последних высадок столкнулся с агрессивным моржом, который клыками проткнул баллон резиновой лодки исследователей, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан первого ранга Алексей Корнис.

"Это случилось в одну из последних высадок. Мы шли на резиновой лодке с мотором, было рабочее настроение. И тут почувствовали сильный удар, кто-то предположил, что наехали на лед, мы специально остановились. Поначалу не поверили, что столкнулись с моржом, а когда это поняли, забеспокоились в первую очередь о животном", - рассказал Корнис.

По его словам, моржиха всплыла с противоположной стороны лодки и двумя ударами сверху дополнительно пробила баллон правого борта, воздух быстро стал выходить, никто не ожидал подобного, в первые секунды участники высадки даже не смогли завести двигатель.

"По рассказам Нансена и Альбанова я знал о том, что "нет страшнее зверя в Арктике, чем морж" - у Альбанова есть яркий отрывок, где он описал красные, как будто налитые кровью, глаза. Я инстинктивно схватил наметку (это такой специальный шест для измерения глубин), бросил ее в моржиху, а потом пытался ей же удержать хищника (да, хищника!) на расстоянии, но эта "скандалистка" снова и снова приноравливалась, чтобы нанести еще один удар", - сказал исследователь.

Он также добавил, что вопреки распространившейся в СМИ информации о том, что моржиха якобы защищала своего детеныша, он сам никакого моржонка поблизости не видел. "Схватка" с моржихой продолжалась около минуты, потом участники экспедиции завели мотор и благополучно добрались до берега, куда за ними пришел другой катер, с прочными бортами.

"Моржиха же еще раз приплывала и смотрела издалека, не иначе оценивая шансы для еще одного нападения. Это был яркий эпизод. Там была реальная угроза нашим жизням, хотя понимание этого пришло потом", - добавил Корнис.