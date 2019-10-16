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РИА Новости

Друзья убитой на Урале девушки объявили сбор средств для ее родных

11:46 16.10.2019
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© Фото : аккаунт Ксении Каторгиной во ВКонтактеКсения Каторгина
Ксения Каторгина
© Фото : аккаунт Ксении Каторгиной во ВКонтакте
Ксения Каторгина. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Друзья Ксении Каторгиной, убитой в Екатеринбурге из-за автомобиля, объявили сбор средств для помощи ее 9-летней дочке и матери, сообщила на своей странице "ВКонтакте" подруга погибшей Ольга Венедиктова.
Как ранее сообщалось, менеджер по продажам из Екатеринбурга Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. Позже Каторгина была найдена мертвой. СК сообщил о задержании троих подозреваемых. Похороны девушки пройдут в пятницу в городе Каменск-Уральский Свердловской области.
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"По многочисленным просьбам. У Ксении осталась 9 летняя дочь и мама-пенсионерка", - написала Венедиктова, опубликовав реквизиты для перечисления денег.
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Убийство Ксении Каторгиной в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
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