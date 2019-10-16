Друзья убитой на Урале девушки объявили сбор средств для ее родных

Как ранее сообщалось, менеджер по продажам из Екатеринбурга Каторгина пропала вечером 10 октября, когда покинула работу, отправившись на встречу с потенциальным покупателем своего Audi Q5. Позже Каторгина была найдена мертвой. СК сообщил о задержании троих подозреваемых. Похороны девушки пройдут в пятницу в городе Каменск-Уральский Свердловской области.