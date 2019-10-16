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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров призвал Дамаск и Анкару наладить практическое сотрудничество

11:39 16.10.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сергей Лавров. Архивное фото
СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Дамаск и Анкара должны наладить практическое сотрудничество, Россия готова оказывать содействие их диалогу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
"Мы всегда говорили, что мы признаем наличие легитимных интересов сил Турции в обеспечении безопасности на своей границы. Одновременно мы выступаем, чтобы между Дамаском и Анкарой было налажено практическое сотрудничество на основе Аданского соглашения 1998 года", - заявил он.
"На практике, на месте, военные двух стран должны определить конкретные параметры такого сотрудничества. Мы готовы оказывать в таком диалоге содействие", - сказал министр.
Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье вечером SANA сообщило о том, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.
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Накануне в Минобороны РФ сообщили, что сирийская армия взяла под контроль Манбидж и окрестности. Тогда же американские военнослужащие покинули свои базы в окрестностях населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль, уехав в направлении сирийско-иракской границы. В настоящее время Дадат и Умм-Миаль также заняты сирийскими правительственными войсками.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСергей ЛавровТурцияСирияВ мире
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