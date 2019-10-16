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РИА Новости

В красноярском аэропорту установили белый рояль в честь Хворостовского

11:38 16.10.2019 (обновлено: 11:47 16.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкАэропорт "Емельяново" (Красноярск)
Аэропорт Емельяново (Красноярск)
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Емельяново" (Красноярск). Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Белый рояль установили в аэропорту Красноярска в честь дня рождения выдающегося баритона Дмитрия Хворостовского, сообщает пресс-служба аэропорта.
"В Международном аэропорту Красноярск в зоне прилета на первом этаже установили белый рояль. Музыкальный инструмент появился в честь присвоения аэропорту имени оперного певца Дмитрия Хворостовского ко дню рождения великого артиста", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что инструмент Yamaha появился в порту 9 октября, однако не использовался – была проведена финальная настройка. Сыграть на рояле может любой человек, главное — соблюдать правила использования инструмента и не вредить ему.
В конце мая указом президента РФ Владимира Путина международному аэропорту Красноярск было присвоено имя оперного певца Дмитрия Хворостовского по итогам общенационального конкурса "Великие имена России".
Дмитрия Хворостовского не стало в 2017 году. Он умер после продолжительной болезни. 16 октября великому артисту исполнилось бы 57 лет. Одна капсула с частью его праха захоронена в Москве, вторая заложена в основание мемориального комплекса в Красноярске. Именем Хворостовского назван красноярский театр оперы и балета, где он начинал карьеру, музыкальная школа, самолет.
С 16 по 26 октября впервые в Красноярске пройдет фестиваль Дмитрия Хворостовского, учрежденный при участии родителей выдающегося оперного певца.
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ТуризмНовости - ТуризмДмитрий ХворостовскийВладимир ПутинМоскваКрасноярск
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