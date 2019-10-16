Турция призвала усилить охрану своих миссий в ЕС из-за агрессии членов РПК

АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Анкара призывает власти стран ЕС к усилению охраны своих дипмиссий в связи с беспорядками в ходе акций членов Рабочей партии Курдистана (РПК), протестующих против операции "Источник мира" на севере Сирии, говорится в заявлении МИД Турции.

"Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что продолжается рост насилия в ходе акций РПК, особенно в европейских странах... Мы ожидаем от соответствующих стран усиления мер безопасности и проявления максимального внимания к защите наших дипломатических представительств, безопасности наших граждан за рубежом, а также к защите интересов Турции", - говорится в заявлении.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.