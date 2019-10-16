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РИА Новости
Война в Сирии

Турция призвала усилить охрану своих миссий в ЕС из-за агрессии членов РПК

11:35 16.10.2019
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© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары
© РИА Новости / Алена Палажченко
АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Анкара призывает власти стран ЕС к усилению охраны своих дипмиссий в связи с беспорядками в ходе акций членов Рабочей партии Курдистана (РПК), протестующих против операции "Источник мира" на севере Сирии, говорится в заявлении МИД Турции.
"Мы с глубокой озабоченностью отмечаем, что продолжается рост насилия в ходе акций РПК, особенно в европейских странах... Мы ожидаем от соответствующих стран усиления мер безопасности и проявления максимального внимания к защите наших дипломатических представительств, безопасности наших граждан за рубежом, а также к защите интересов Турции", - говорится в заявлении.
Отмечается, что Анкара будет "внимательно следить за выявлением, преследованием и осуждением преступников".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
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