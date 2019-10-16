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РИА Новости

Специалисты вернули свет в обесточенный из-за обстрела поселок в ДНР

11:33 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗдание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Здание, подвергшееся пожару вследствие обстрела 6 сентября, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Электроснабжение обесточенного в результате обстрела поселка Старомихайловка на западе Донецка восстановлено, сообщили в среду в пресс-службе Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что утром в среду украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка, было повреждено семь домов, населенный пункт частично остался без света.
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"Как только прекратился обстрел, энергетики республики приступили к ремонтным работам. Повреждения устранили в кратчайшие сроки. Сейчас энергоснабжение поселка Старомихайловка осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля.
В ведомстве уточнили, что в результате обстрела без света оставались около 600 абонентов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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