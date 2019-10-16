Специалисты вернули свет в обесточенный из-за обстрела поселок в ДНР

ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Электроснабжение обесточенного в результате обстрела поселка Старомихайловка на западе Донецка восстановлено, сообщили в среду в пресс-службе Минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что утром в среду украинские силовики обстреляли поселок Старомихайловка, было повреждено семь домов, населенный пункт частично остался без света.

"Как только прекратился обстрел, энергетики республики приступили к ремонтным работам. Повреждения устранили в кратчайшие сроки. Сейчас энергоснабжение поселка Старомихайловка осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы Минугля.

В ведомстве уточнили, что в результате обстрела без света оставались около 600 абонентов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.