Участники экспедиции Севфлота оставили в Арктике "продуктовые депо"

МУРМАНСК, 16 окт – РИА Новости. Участники комплексной экспедиции Северного флота к архипелагу Земля Франца-Иосифа на борту спасательного буксира "Алтай" оставили в открытом грунте "продуктовые депо" с консервами, чтобы в будущем можно было выяснить, как они сохранились, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис.

Участники экспедиции в Арктику повторили эксперимент, который был связан с так называемыми "депо", которые оставляли все первооткрыватели он делали продуктовые или вещевые "схроны" для себя или последующих экспедиций. На ЗФИ их было несколько. Известно, что на Таймыре в 1913 году подобные продуктовые депо создала Северная гидрографическая экспедиция, двигавшаяся с Дальнего Востока на европейскую часть, а также барон Эдуард Толль, и до 1970-х годов они оставались нетронутыми.

"Последнее нашли случайно и отправили продукты в институт пищевой промышленности. Там признали, что они сохранили свои питательные свойства. Мы решили оставить консервы в открытом грунте, и, если медведи не разворошат, через 50 лет можно будет посмотреть, как они сохранились", - пояснил Корнис.