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РИА Новости

Участники экспедиции Севфлота оставили в Арктике "продуктовые депо"

11:32 16.10.2019 (обновлено: 12:08 16.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОдин из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Павел Львов
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Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
МУРМАНСК, 16 окт – РИА Новости. Участники комплексной экспедиции Северного флота к архипелагу Земля Франца-Иосифа на борту спасательного буксира "Алтай" оставили в открытом грунте "продуктовые депо" с консервами, чтобы в будущем можно было выяснить, как они сохранились, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис.
Участники экспедиции в Арктику повторили эксперимент, который был связан с так называемыми "депо", которые оставляли все первооткрыватели он делали продуктовые или вещевые "схроны" для себя или последующих экспедиций. На ЗФИ их было несколько. Известно, что на Таймыре в 1913 году подобные продуктовые депо создала Северная гидрографическая экспедиция, двигавшаяся с Дальнего Востока на европейскую часть, а также барон Эдуард Толль, и до 1970-х годов они оставались нетронутыми.
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"Последнее нашли случайно и отправили продукты в институт пищевой промышленности. Там признали, что они сохранили свои питательные свойства. Мы решили оставить консервы в открытом грунте, и, если медведи не разворошат, через 50 лет можно будет посмотреть, как они сохранились", - пояснил Корнис.
Экспедиционный отряд Комплексной экспедиции Северного флота под руководством командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева на борту спасательного буксира "Алтай" выполнил комплекс работ, связанных с изучением истории и географии архипелага. В рамках географических исследований выполнены 4,9 тысяч километров съёмки рельефа дна способом маршрутного промера, 18 разовых дрейфовых океанографических станций, осмотрены с моря и на берегу 128 геодезических пунктов и навигационных знаков.
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Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа
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