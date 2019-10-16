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РИА Новости

Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым ребенком

11:30 16.10.2019 (обновлено: 12:53 16.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Аппарат омбудсмена взял на особый контроль ситуацию со сбитым в Кировской области мальчиком, в крови которого, по данным СМИ, нашли 0,51 промилле алкоголя, заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
По данным следствия, в июле в Кировской области 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы по этому делу. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по области, в среду дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУСК, в ближайшее время будет назначено проведение повторных экспертиз.
Ребенок на велосипеде
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"Сразу же после появления информации про выводы экспертизы о наличии этанола в крови ребенка мы сделали запрос в следственные органы с просьбой сообщить результаты проверки. Кроме того, мы попросили рассказать, какие следственные действия были проведены для установления причин нахождения этанола в крови мальчика", - заявил агентству Шабардин.
Он подчеркнул, что ситуация с погибшим в ДТП ребенком находится на его особом контроле, однако делать выводы пока еще рано. "Мы дождемся результатов по нашему запросу, тогда и сможем давать оценку. Содержание этанола – это не установление состояния алкогольного опьянения. Нам нужно дождаться ответа для понимания, что это значит, что они (эксперты) этим предполагают - содержание алкоголя в крови либо другие причины и факторы", - пояснил Шабардин.
Он также отметил, что родители погибшего мальчика в аппарат уполномоченного по правам ребенка не обращались, внимание омбудсмена привлекли резонансные публикации в местных СМИ. "Я так понимаю, родители получили результаты экспертизы и выложили их в сеть", - сказал он.
Фото мальчика, погибшего в селе Буйское Уржумского района
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Ранее сообщалось, что служебная проверка, проведенная региональным управлением МВД, показала, что сотрудник полиции, насмерть сбивший ребенка в Кировской области, не мог предотвратить столкновение с юным велосипедистом. Подчеркивается, что после ДТП сотрудник полиции прошел медицинское освидетельствование, наличие алкоголя в его организме не обнаружено.
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Дело о гибели мальчика в ДТП под КировомСледственный комитет РФАлександр БастрыкинКировская областьРоссияПроисшествия
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