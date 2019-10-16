Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым ребенком

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Аппарат омбудсмена взял на особый контроль ситуацию со сбитым в Кировской области мальчиком, в крови которого, по данным СМИ, нашли 0,51 промилле алкоголя, заявил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.

По данным следствия, в июле в Кировской области 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы по этому делу. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по области, в среду дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУСК, в ближайшее время будет назначено проведение повторных экспертиз.

"Сразу же после появления информации про выводы экспертизы о наличии этанола в крови ребенка мы сделали запрос в следственные органы с просьбой сообщить результаты проверки. Кроме того, мы попросили рассказать, какие следственные действия были проведены для установления причин нахождения этанола в крови мальчика", - заявил агентству Шабардин.

Он подчеркнул, что ситуация с погибшим в ДТП ребенком находится на его особом контроле, однако делать выводы пока еще рано. "Мы дождемся результатов по нашему запросу, тогда и сможем давать оценку. Содержание этанола – это не установление состояния алкогольного опьянения. Нам нужно дождаться ответа для понимания, что это значит, что они (эксперты) этим предполагают - содержание алкоголя в крови либо другие причины и факторы", - пояснил Шабардин.

Он также отметил, что родители погибшего мальчика в аппарат уполномоченного по правам ребенка не обращались, внимание омбудсмена привлекли резонансные публикации в местных СМИ. "Я так понимаю, родители получили результаты экспертизы и выложили их в сеть", - сказал он.