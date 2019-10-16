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РИА Новости

В Севастополе мужчина устроил стрельбу в баре

11:30 16.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Нетрезвый посетитель бара в Севастополе в ходе бытовой ссоры несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета, пострадавший доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в УМВД России по городу.
По словам официального представителя ведомства, в ночь на понедельник двое молодых людей, находящихся в баре "Пиратская лагуна" в состоянии алкогольного опьянения, устроили бытовую ссору, после чего один из них вынул, предположительно, травматический пистолет и произвел выстрелы в соперника. Пострадавший 1991 года рождения отправлен в больницу, злоумышленник задержан прибывшим нарядом полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
Источник РИА Новости в администрации Севастополя сообщил, что задержанный 1986 года рождения является уроженцем Чечни, прибывшим в город на заработки.
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