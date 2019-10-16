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РИА Новости

В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году

11:27 16.10.2019 (обновлено: 11:29 16.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал правительственный законопроект об установлении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц.
Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 тысяч 280 рублей в месяц) составит 850 рублей (рост на 7,5%).
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"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников", - говорится в пояснительной записке.
В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальный уровень оплаты труда вырастет дифференцированно от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения указанных коэффициентов и надбавок.
"Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 году (к 2019 году) составят 20,9 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений - 5,8 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений - 15,1 миллиарда рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц", - говорится в документе.
Кроме того, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 миллиарда рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании.
Комитет на заседании в среду принял решение рекомендовать Госдуме принять законопроект в первом чтении.
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