В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал правительственный законопроект об установлении с 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) в размере 12 тысяч 130 рублей в месяц.

Законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 года. Повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 тысяч 280 рублей в месяц) составит 850 рублей (рост на 7,5%).

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников", - говорится в пояснительной записке.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту отмечается, что с учетом применения районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате минимальный уровень оплаты труда вырастет дифференцированно от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе, где установлены наибольшие значения указанных коэффициентов и надбавок.

"Расходы на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в 2020 году (к 2019 году) составят 20,9 миллиарда рублей, в том числе работников федеральных государственных учреждений - 5,8 миллиарда рублей и работников государственных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений - 15,1 миллиарда рублей. При этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему Российской Федерации в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц", - говорится в документе.

Кроме того, дополнительные расходы организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 20,8 миллиарда рублей, говорится в финансово-экономическом обосновании.