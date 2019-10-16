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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

11:25 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкРассвет в Москве
Рассвет в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Рассвет в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Теплая погода с температурой воздуха до плюс 14 градусов, без осадков, но с повышенным атмосферным давление ожидается в Москве в предстоящие выходные, сообщила РИА Новости в среду главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Что касается выходных, погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Существенных осадков у нас не ожидается", - сказала Позднякова.
По прогнозам синоптиков, минимальная температура воздуха в Москве будет около 8 градусов тепла, по области - от плюс 5 до плюс 10 градусов. При этом дневная температура в городе поднимется до 12-14 градусов тепла, добавила Позднякова.
"Атмосферное давление в предстоящие выходные будет повышенным, но не рекордно высоким", - добавила синоптик.
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