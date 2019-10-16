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РИА Новости
РИА Наука

Москва и Абу-Даби начали переговоры о полете второго космонавта из ОАЭ

11:23 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ)
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ). Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия и ОАЭ начали переговоры о полете второго эмиратского космонавта, он может отправиться в длительный полет на МКС в 2022 году, контракт же может быть подписан в первые месяцы следующего года, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Хазза аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом вернулись в корабле "Союз МС-12" с МКС 3 октября. Он стал первым эмиратцем, полетевшим в космос, а также первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС. Аль-Мансури провел 16 научных экспериментов, включая наблюдение за его физическим состоянием в невесомости, которое он должен сравнить с показателями различных систем его организма после полета, чтобы определить, как пребывание в космосе отражается на работе организма представителя арабского мира.
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"Ребята очень хорошие", - оценил Рогозин космонавта из ОАЭ и его дублёра Султан аль-Нейяди, который прошел одинаковую с ним подготовку.
"Мы понимали, что переговоры могут начаться только после полёта, они сейчас фактически начались. По нескольким направлениям. Первое направление - это подготовка эмиратского уже не участника полёта, а космонавта. Он должен обладать специализацией, он должен быть по крайней мере бортинженером", - отметил глава Роскосмоса.
По словам Рогозина, это было предметом его переговоров с эмиратскими коллегами в Абу-Даби накануне.
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"Если мы сейчас выйдем на контракт - думаю, что это скорее всего первые месяцы двадцатого года - значит, потребуется новый отбор космонавтов, и время подготовки минимум полтора года. Объективно, самое раннее - 2022", - сказал он.
Рогозин подтвердил, что полёт космонавта из ОАЭ будет платным, однако не раскрыл сумму, сославшись на коммерческую тайну. "Вторая часть договорённостей - это гагаринский старт", - сообщил он.
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