СК подтвердил задержание главы Новочеркасска

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению во взятке в 2,6 миллиона рублей, сообщает в среду СК РФ.

"Задержан Игорь Зюзин, занимающий в настоящее время должность главы администрации города Новочеркасска Ростовской области, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в релизе.

По версии следствия, Зюзина подкупили, когда он был мэром другого, менее крупного города в Ростовской области – Зверево. Если в Новочеркасске живут более 160 тысяч человек, то в Зверево – менее 20 тысяч.

СК РФ выяснил, что Зюзин вместе со своим замом Альбиной Порошиной в 2017 году "получил от директора коммерческой организации взятку более 2,6 миллиона рублей".

"Порошина за совершение указанного преступления осуждена к длительному сроку лишения свободы. О причастности Зюзина стало известно из показаний женщины, изобличающих ее соучастника в преступлении", - добавляется в релизе.