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РИА Новости

СК подтвердил задержание главы Новочеркасска

11:21 16.10.2019 (обновлено: 11:36 16.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению во взятке в 2,6 миллиона рублей, сообщает в среду СК РФ.
"Задержан Игорь Зюзин, занимающий в настоящее время должность главы администрации города Новочеркасска Ростовской области, по подозрению в получении взятки в особо крупном размере", - говорится в релизе.
По версии следствия, Зюзина подкупили, когда он был мэром другого, менее крупного города в Ростовской области – Зверево. Если в Новочеркасске живут более 160 тысяч человек, то в Зверево – менее 20 тысяч.
СК РФ выяснил, что Зюзин вместе со своим замом Альбиной Порошиной в 2017 году "получил от директора коммерческой организации взятку более 2,6 миллиона рублей".
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"Порошина за совершение указанного преступления осуждена к длительному сроку лишения свободы. О причастности Зюзина стало известно из показаний женщины, изобличающих ее соучастника в преступлении", - добавляется в релизе.
В ближайшее время Зюзину планируется предъявить обвинение. Выясняется, причастен ли он к другим коррупционным эпизодам.
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Следственный комитет РФИгорь ЗюзинНовочеркасскПроисшествия
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