Опрос: более половины россиян не слышали об эко-активистке Грете Тунберг

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Имя шведской школьницы и эко-активистки Греты Тунберг неизвестно 63% россиян, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения ( Имя шведской школьницы и эко-активистки Греты Тунберг неизвестно 63% россиян, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

Согласно данным опроса, о деятельности Тунберг в той или иной степени известно 37% россиян. Чаще о ней слышали россияне в возрасте 45-59 и старше 60 лет (45% и 40% соответственно), а также каждый второй житель Москвы и Санкт-Петербурга (56%). Однако более половины опрошенных впервые услышали имя активистки во время опроса (63%).

Из тех опрошенных, кто слышал о Тунберг, ее выступления видели и посчитали важными 43%, неважным — 16%, а треть (34%) не видели ее выступлений вовсе. Также только 16% опрошенных считают, что эко-активистка действует исходя из своих личных убеждений и хорошо понимает последствия своих действий. А 67% респондентов считают, что Тунберг слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы.

Опрос показал, что 73% знающих о Тунберг считают, что она и ее сторонники не смогут изменить ситуацию в сфере климата. А 37% респондентов считают, что дети ее возраста должны ходить в школу, и в силу возраста Тунберг не все знает и понимает о проблеме экологии.

Кроме того, 75% россиян, слышавших о шведской школьнице, не хотели бы, чтоб их дети или внуки были похожи на нее, а 14%, напротив, скорее были бы рады такому сходству.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 октября. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.