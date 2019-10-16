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РИА Новости

Опрос: более половины россиян не слышали об эко-активистке Грете Тунберг

11:20 16.10.2019
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasШведская активистка Грета Тунберг
Шведская активистка Грета Тунберг
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Шведская активистка Грета Тунберг. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Имя шведской школьницы и эко-активистки Греты Тунберг неизвестно 63% россиян, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно данным опроса, о деятельности Тунберг в той или иной степени известно 37% россиян. Чаще о ней слышали россияне в возрасте 45-59 и старше 60 лет (45% и 40% соответственно), а также каждый второй житель Москвы и Санкт-Петербурга (56%). Однако более половины опрошенных впервые услышали имя активистки во время опроса (63%).
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"Гретой Тунберг руководит рука Кремля". Удивительные истории из ЕвропыОдин из депутатов Европарламента заподозрил Россию в том, что Грета Тунберг – ее затея, и призвал это расследовать. На очереди, видимо, дело о вмешательстве России в смену времен года.
Из тех опрошенных, кто слышал о Тунберг, ее выступления видели и посчитали важными 43%, неважным — 16%, а треть (34%) не видели ее выступлений вовсе. Также только 16% опрошенных считают, что эко-активистка действует исходя из своих личных убеждений и хорошо понимает последствия своих действий. А 67% респондентов считают, что Тунберг слабо понимает последствия своих действий и находится под влиянием других людей, преследующих свои личные интересы.
Опрос показал, что 73% знающих о Тунберг считают, что она и ее сторонники не смогут изменить ситуацию в сфере климата. А 37% респондентов считают, что дети ее возраста должны ходить в школу, и в силу возраста Тунберг не все знает и понимает о проблеме экологии.
Кроме того, 75% россиян, слышавших о шведской школьнице, не хотели бы, чтоб их дети или внуки были похожи на нее, а 14%, напротив, скорее были бы рады такому сходству.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 октября. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Школьница Грета Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
1 октября, 03:00Радио Sputnik
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Грета ТунбергВЦИОМРоссияОбщество
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