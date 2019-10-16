Лавров заявил, что Дамаск и курды начали диалог

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Сирийское правительство и структуры курдов уже начали диалог, который приносит конкретные результаты, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы выступаем за то, чтобы нынешняя ситуация была урегулирована через диалог между правительством и структурами курдов. И такой диалог начался и приносит конкретные результаты", - сказал глава МИД РФ.

Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. В воскресенье вечером SANA сообщило о том, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.