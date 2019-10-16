ЦБ выпустит памятную серебряную монету, посвященную саммиту "Россия-Африка"

Здание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Банк России 16 октября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля "Саммит "Россия-Африка", сообщается на сайте регулятора.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ. На оборотной стороне - многоцветная эмблема саммита, делящая поле монеты на две части; в верхней части помещено выполненное в цвете изображение контура территории России, в нижней — Африканского континента. Тираж монеты — 3 тысячи штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напоминает ЦБ.