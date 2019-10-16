Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T13:07Z
https://ria.ru/20191016/1559842374.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152913/53/1529135333_0:0:3114:1753_1036x0_80_0_0_e42205c0b4b52fc6b8f94152a3dba922.jpg
РИА Новости

ЦБ выпустит памятную серебряную монету, посвященную саммиту "Россия-Африка"

11:19 16.10.2019 (обновлено: 13:07 16.10.2019)
113
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
Здание Центрального банка РФ на улице Неглинной в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Банк России 16 октября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля "Саммит "Россия-Африка", сообщается на сайте регулятора.
Временный поверенный в делах Республики Кения в РФ г-жа Винни Мванджала
Вчера, 11:00РИА Новости
Винни Мванджала: саммит в Сочи откроет новый этап отношений России и Кении
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба РФ. На оборотной стороне - многоцветная эмблема саммита, делящая поле монеты на две части; в верхней части помещено выполненное в цвете изображение контура территории России, в нижней — Африканского континента. Тираж монеты — 3 тысячи штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напоминает ЦБ.
Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдут в Сочи 23-24 октября. Россия и Египет являются сопредседателями саммита.
100001
Обсудить 0
АфрикаЦентральный Банк РФСочиРоссия
Рекомендуем
Девушки в баре на пляже
Эксперты рассказали, сколько денег заплатили россияне за летний отдых
РИА
Новости
Участники Комплексной экспедиции Северного флота на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Экспедиция Севфлота подтвердила существование острова Литтрова
Выброс в атмосферу загрязняющих веществ
Российские предприятия могут рассекретить данные о выбросах в атмосферу
Наталья Поклонская
Поклонская призвала Киев извиниться за "случайную" ноту протеста Турции
Лента
новостей
Ухуру Кениата
Президент Кении хочет встретиться с Путиным на саммите Россия-Африка
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев раскритиковал губернаторов за слабую работу по "дорожному" проекту
Сергей Лавров
Лавров призвал Дамаск и Анкару наладить практическое сотрудничество
Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
Участники экспедиции Севфлота оставили в Арктике "продуктовые депо"
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Эмиратские космонавты подарили Путину золотую монету
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна
В партии Зеленского осудили посещение премьером Украины рок-концерта
Президент РФ Владимир Путин дарит белого кречета наследному принцу Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заид Аль Нахайяну
Эксперт: подаренные Путиным кречеты арабским шейхам считаются "бриллиантом"
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросу финансового оздоровления организаций ОПК. 16 октября 2019
Путин проводит совещание по финансовому оздоровлению предприятий ОПК
Автомобиль Следственного комитета РФ
В нижегородском лесу нашли тело пропавшего охотника
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
Лента новостейМолния