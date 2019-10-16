Ливия может стать главной базой террористов на севере Африки, заявил Лавров

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Ливия рискует превратиться в главную базу террористов на севере Африки, откуда они распространяются во многие страны и континенты, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, "продолжающееся ожесточенное противостояние ливийских сторон привело к тому, что в этой стране сохраняется вакуум безопасности, в условиях которого там поднимают голову террористические группировки, туда стягиваются боевики из Ирака и Сирии".
"Ливия рискует превратиться в главную базу терроризма на севере Африки, откуда эта зараза распространяется на многие страны континента", - сказал Лавров в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.