Поклонская призвала Киев извиниться за "случайную" ноту протеста Турции

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала "виртуозным" заявление МИД Украины о том, что президент Турции Тайип Эрдоган не проводил встречи с депутатами ГД от Крыма и "случайно" им пожал руки: за этим должно последовать извинение за "случайную" ноту протеста Украины турецкому послу.

Ранее Эрдоган встретился в Анкаре с делегацией РФ, в состав которой входили депутаты ГД от Крыма Поклонская и Руслан Бальбек. Политики с полуострова впервые побывали в Турции вместе с официальной российской делегацией. В этой связи министерство иностранных дел Украины направило Турции ноту протеста и пригласило посла республики. Позже пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что Эрдоган не проводил отдельную встречу с депутатами ГД и "случайно пожал им руки".

"После "виртуозного" объяснения украинским МИДом официальной встречи с президентом Турции хотелось бы услышать их извинения за "случайную" ноту протеста послу Турции. Ведь, по мнению Украины, все произошло совершенно "случайно". Теперь получается, что они тоже "случайно" вручили ноту протеста турецкому послу", - сказала РИА Новости Поклонская.

Депутат призвала украинскую сторону прекратить любые спекуляции вокруг визита представителей Крыма в Турцию.

"Сразу скажу, чтобы не мучили послов на Украине. В рамках визита в Турцию мы "случайно" встречались и обсуждали сотрудничество с представителями парламентов разных стран, включая Венгрию, Пакистан, Китай, Египет, Афганистан, Францию и другие", - сказала депутат.