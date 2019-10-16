Хакеры могут провоцировать конфликты между странами, заявил Бортников

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Способность хакеров, подконтрольных международным террористам, маскировать свои кибератаки под целенаправленные враждебные действия какой-либо страны несет риски возникновения реальных политических и военных конфликтов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Продолжают развиваться собственные киберподразделения международных террористических организаций", - констатировал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
"Возможность при этом подконтрольных террористам хакерских сообществ маскировать свои атаки под целенаправленные враждебные действия, совершаемые каким-либо государством, чревата возникновением реальных политических и военных конфликтов", - подчеркнул Бортников.