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РИА Новости

Хакеры могут провоцировать конфликты между странами, заявил Бортников

11:06 16.10.2019
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© Depositphotos / cendecedНоутбук
Ноутбук
© Depositphotos / cendeced
Ноутбук. Архивное фото
СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Способность хакеров, подконтрольных международным террористам, маскировать свои кибератаки под целенаправленные враждебные действия какой-либо страны несет риски возникновения реальных политических и военных конфликтов, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Продолжают развиваться собственные киберподразделения международных террористических организаций", - констатировал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
Кибербезопасность
Вчера, 10:53РИА Новости
Доступность ИИ расширит возможности террористов, считает Бортников
"Возможность при этом подконтрольных террористам хакерских сообществ маскировать свои атаки под целенаправленные враждебные действия, совершаемые каким-либо государством, чревата возникновением реальных политических и военных конфликтов", - подчеркнул Бортников.
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ФСБ РФАлександр БортниковБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
На Граждан России которые готовы бороться за обопществление средств производства и представляющие угрозу российскому олигорхату Кремль видимо готов будет подвесить ярлык террористов по любым предлогом.
16 октября, 11:55
ccomissarkattani
1940203
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