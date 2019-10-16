Бортников рассказал о числе заблокированных за пропаганду терроризма сайтов

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Силовики в России в 2019 году ограничили доступ более чем к 8 тысячам сайтам, содержание которых имело отношение к террористической пропаганде, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

"В взаимодействии с Генпрокуратурой России и Роскомнадзором в этом году ограничен доступ к более чем восьми тысячам интернет-ресурсов деструктивной направленности", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.