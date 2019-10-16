Пятилетняя девочка из Новокузнецка, которой подожгли платье, дала показания

КЕМЕРОВО, 16 окт – РИА Новости. Пятилетняя девочка из Новокузнецка, попавшая в реанимацию из-за серьезных ожогов, рассказала следователю о том, что ее платье специально подожгли подруги, сообщила РИА Новости мама пострадавшего ребенка Людмила Лепке.

Ранее сообщалось, что 7 августа во время прогулки из-за баловства девятилетней девочки с зажигалкой загорелось платье ее пятилетней подруги, которая в этот момент играла с 11-летней девочкой. Потерпевшая добралась до калитки, ее отец занес ребенка домой и вызвал скорую помощь. Медицинские работники диагностировали у ребенка термические ожоги и госпитализировали. На данный момент пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. По данному факту следственный комитет начал доследственную проверку. Также ситуацию держит на контроле уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

По данным СМИ, у девочки 70-75% ожогов.

"Она говорит только губами… Потому что у нее трубка стоит в шее. Она следователям … дала показания, сказала, как они ее сожгли, как они ее удерживали. Одна рот зажимала, вторая поджигала… Им 10 и 13 лет", – рассказала Людмила Лепке.

По словам мамы пострадавшей девочки, подруги подожгли платье ребенка за то, что она обещала рассказать их старшей сестре, что они курят. "Она сказала: "Я расскажу …, что вы курите"… Подожгли зажигалкой и удерживали. Сперва ей сигаретой прижгли между грудью", – уточнила Лепке.

По словам мамы, ребенка ждет длительное лечение и реабилитация. "Полтора года-год в больнице, полгода реабилитации. И то это приблизительно. Состояние критическое", – уточнила мать.