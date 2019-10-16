В МИД опровергли сообщения о звонке Лаврова белорусскому коллеге

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сообщения о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров звонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею, не соответствуют действительности, сообщили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В ряде Telegram-каналов публикуется классическая дезинформация. Это уже не фейки, не некачественная журналистика, речь идёт о публикациях, цель которых до конца не ясна", - пояснили в МИД РФ.

"Очередной пример такой дезинформации появился сегодня, речь идёт о сообщении относительно звонка Лаврова Макею и бездействия посольства РФ в Минске. Лавров Макею не звонил. Посольство РФ в Минске активно занимается поддержкой российских граждан и вносит важный вклад в развитие двусторонних отношений", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что, по всей видимости, "задачей таких сообщений является оказание негативного влияния на двусторонние отношения".

Там также добавили, что "на фоне борьбы с фейкньюс и борьбы с распространением заведомо ложных сведений, полагаем, что такие сообщения заслуживают самого серьезного внимания".