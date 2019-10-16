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РИА Новости

В МИД опровергли сообщения о звонке Лаврова белорусскому коллеге

10:58 16.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сообщения о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров звонил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею, не соответствуют действительности, сообщили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ряде Telegram-каналов публикуется классическая дезинформация. Это уже не фейки, не некачественная журналистика, речь идёт о публикациях, цель которых до конца не ясна", - пояснили в МИД РФ.
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"Очередной пример такой дезинформации появился сегодня, речь идёт о сообщении относительно звонка Лаврова Макею и бездействия посольства РФ в Минске. Лавров Макею не звонил. Посольство РФ в Минске активно занимается поддержкой российских граждан и вносит важный вклад в развитие двусторонних отношений", - подчеркнули на Смоленской площади.
В МИД РФ отметили, что, по всей видимости, "задачей таких сообщений является оказание негативного влияния на двусторонние отношения".
Там также добавили, что "на фоне борьбы с фейкньюс и борьбы с распространением заведомо ложных сведений, полагаем, что такие сообщения заслуживают самого серьезного внимания".
Ранее сообщалось, что гражданка России Анна Богачева, попавшая под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержана в Минске. Позже Богачева была освобождена, решается вопрос о прекращении процедуры ее международного розыска на территории Белоруссии.
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