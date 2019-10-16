Бортников заявил об угрозе использования террористами беспроводной связи

"В настоящее время назревает угроза использования бандитами при совершении терактов технологий беспроводной связи, независимой от услуг сотовых операторов и наличия доступа в интернет", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.