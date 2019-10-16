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РИА Новости

Нельзя допустить подрыва доверия граждан к госструктурам, заявил Бортников

10:55 16.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото
СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Главную цель международных террористов, а именно подрыв доверия граждан к государственным структурам, допустить нельзя, здесь требуется эффективное совместное взаимодействие мировых спецслужб, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Нельзя допустить, чтобы главные цели бандитов - раскол общества и подрыв доверия граждан к государственным институтам - были достигнуты", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
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"Массированной пропаганде террористов следует противопоставить эффективное партнерское взаимодействие спецслужб, выработку конкретных мер по защите информационного пространства от идеологии терроризма. Особое внимание важно уделить формированию у населения, в первую очередь среди молодежи, негативного отношения к радикализму во всех его проявлениях и неприятия любых попыток оправдания террора", - подчеркнул Бортников.
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ФСБ РФАлександр БортниковСочиБезопасностьПроисшествия
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