Нельзя допустить подрыва доверия граждан к госструктурам, заявил Бортников

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Главную цель международных террористов, а именно подрыв доверия граждан к государственным структурам, допустить нельзя, здесь требуется эффективное совместное взаимодействие мировых спецслужб, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

"Нельзя допустить, чтобы главные цели бандитов - раскол общества и подрыв доверия граждан к государственным институтам - были достигнуты", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.