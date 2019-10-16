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РИА Новости

В ДТП с автобусом в Риме пострадали по меньшей мере 20 человек

10:54 16.10.2019 (обновлено: 10:55 16.10.2019)
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© AP Photo / Massimo PercossiСкорая помощь в Риме
Скорая помощь в Риме
© AP Photo / Massimo Percossi
Скорая помощь в Риме. Архивное фото
РИМ, 16 окт – РИА Новости, Александр Логунов. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом на северо-западе Рима, передает телеканал Rainews24.
По предварительной информации, полный пассажиров автобус попал на встречную полосу и столкнулся с деревом. Большая часть пострадавших не получила тяжелых травм.
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Римская газета Il Messaggero пишет, что в аварию попал один из автобусов линии, соединяющей окраинные кварталы с центральным вокзалом Термини. На место происшествия прибыли экипажи полиции, медиков и пожарных.
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