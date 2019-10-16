В ДТП с автобусом в Риме пострадали по меньшей мере 20 человек

РИМ, 16 окт – РИА Новости, Александр Логунов. По меньшей мере 20 человек пострадали в результате ДТП с автобусом на северо-западе Рима, передает телеканал Rainews24.
По предварительной информации, полный пассажиров автобус попал на встречную полосу и столкнулся с деревом. Большая часть пострадавших не получила тяжелых травм.
Римская газета Il Messaggero пишет, что в аварию попал один из автобусов линии, соединяющей окраинные кварталы с центральным вокзалом Термини. На место происшествия прибыли экипажи полиции, медиков и пожарных.