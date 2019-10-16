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РИА Новости
Новости Подмосковья

В 2019 году по программе "Социальной ипотеки" были поданы 800 заявок

10:54 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Порядка 800 миллионов рублей составила сумма субсидий по программе "Социальная ипотека" в Подмосковье в 2019 году,сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
Программа "Социальная ипотека" реализуется в регионе с 2016 года, за три года в ней приняли участие порядка 1600 специалистов. Программа рассчитана врачей, учителей, воспитателей детских садов, ученых, уникальных специалистов и спортивных тренеров зарегистрированных на территории Московской области.
"Сумма субсидий по программе "Социальная ипотека" в Московской области составила 800 миллионов рублей. Общая сумма субсидий начиная с 2016 года составила порядка 3,5 миллиардов рублей", - сказала Федотова на пресс-конференци.
По данным пресс-службы ведомства, в 2019 году по программе "Социальной ипотеки" было подано 800 заявок.
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"В 2019 году жилищный сертификат получили 100 молодых ученых, 160 врачей, 90 учителей и воспитателей, а также 10 тренеров. Средний конкурс составил 2,2 человека на место", - добавила Федотова.
Наиболее популярными муниципальными образованиями для приобретения жилья являются Одинцовский городской округ (24 квартиры), Мытищи (23) и Красногорск (20).
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