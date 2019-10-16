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РИА Новости

В Петербурге задержали женщину, которую подозревают в расчленении соседа

10:52 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве мужчины, останки которого были обнаружены в апреле в полиэтиленовых пакетах на Канонерском острове в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали подозреваемую в убийстве мужчины, останки которого были обнаружены в апреле на Канонерском острове", - говорится в сообщении.
Тогда рядом с одним из домов на Канонерском острове нашли пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами человеческого тела. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 41-летнюю безработную.
"Установлено, что она нанесла смертельные ранения своему соседу по коммунальной квартире в Кустарном переулке. Затем расчленила тело, упаковала в полиэтиленовые пакеты и на маршрутном такси вывезла к месту обнаружения", - говорится в сообщении.
Машина полиции. Архивное фото
14 октября, 13:22Радио Sputnik
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