В Петербурге задержали женщину, которую подозревают в расчленении соседа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Полицейские задержали женщину, подозреваемую в убийстве мужчины, останки которого были обнаружены в апреле в полиэтиленовых пакетах на Канонерском острове в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские задержали подозреваемую в убийстве мужчины, останки которого были обнаружены в апреле на Канонерском острове", - говорится в сообщении.

Тогда рядом с одним из домов на Канонерском острове нашли пять полиэтиленовых пакетов с фрагментами человеческого тела. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 41-летнюю безработную.