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РИА Новости

Минздрав напомнил о правилах ведения статистики смертности населения

10:51 16.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минздрав РФ напомнил региональными органами управления здравоохранением и отделам статистики в регионах о правилах кодирования причин смертности, для разъяснения данного вопроса был проведен специальный семинар с руководителями группы статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила пресс-служба министерства.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов прекращать вранье и манипуляции со статистикой и пригрозил неприятными последствиями.
"Министерство здравоохранения провело большую образовательную и организационную работу с региональными органами управления здравоохранением и представителями бюро статистики в регионах, чтобы напомнить медицинским специалистам правила кодирования причин смерти… Было доведено до осознания региональных представителей, что показатели смертности от отдельных причин нужны организаторам здравоохранения для правильного планирования и налаживания отраслевых процессов и технологий", - говорится в сообщении.
Для разъяснения данного вопроса был проведен семинар с руководителями группы медицинской статистики Европейского бюро ВОЗ, отметили в пресс-службе.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 14 октября 2019
14 октября, 14:45РИА Новости
Медведев потребовал от губернаторов прекратить манипуляции со статистикой
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Дмитрий МедведевМинистерство здравоохранения РФВОЗМоскваРоссияОбщество
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