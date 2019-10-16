Минздрав напомнил о правилах ведения статистики смертности населения

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минздрав РФ напомнил региональными органами управления здравоохранением и отделам статистики в регионах о правилах кодирования причин смертности, для разъяснения данного вопроса был проведен специальный семинар с руководителями группы статистики Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила пресс-служба министерства.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов прекращать вранье и манипуляции со статистикой и пригрозил неприятными последствиями.
"Министерство здравоохранения провело большую образовательную и организационную работу с региональными органами управления здравоохранением и представителями бюро статистики в регионах, чтобы напомнить медицинским специалистам правила кодирования причин смерти… Было доведено до осознания региональных представителей, что показатели смертности от отдельных причин нужны организаторам здравоохранения для правильного планирования и налаживания отраслевых процессов и технологий", - говорится в сообщении.
Для разъяснения данного вопроса был проведен семинар с руководителями группы медицинской статистики Европейского бюро ВОЗ, отметили в пресс-службе.