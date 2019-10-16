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РИА Новости

Бортников оценил ужесточение ответственности за содействие террористам

10:50 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников. Архивное фото
СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Банковские счета свыше 5 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций, блокированы в России, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
"Блокированы банковские счета почти 5,5 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к МТО", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников
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"Ужесточение в нашей стране уголовной ответственности за содействие террористам значительно сузило их ресурсную базу", - констатировал он.
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