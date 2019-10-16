Бортников оценил ужесточение ответственности за содействие террористам

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Банковские счета свыше 5 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций, блокированы в России, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.

"Блокированы банковские счета почти 5,5 тысяч лиц, подозреваемых в причастности к МТО", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.