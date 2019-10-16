ФСБ: улучшение используемых террористами БЛА станет вызовом для спецслужб

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Улучшение летных характеристик дронов, используемых международными террористами в их преступных целях, в ближайшее время станет реальным вызовом для мировых спецслужб, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ, Бортников отметил, что массированные атаки беспилотников на военные и гражданские объекты, а также применение дронов для трансграничной переброски военных грузов в интересах боевиков стали уже "распространенным явлением".