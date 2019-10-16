Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Продолжительность жизни россиян увеличилась более чем на восемь месяцев по сравнению с показателями прошлого года, сообщила пресс-служба Минздрава.
Так, средняя продолжительность жизни в России составила 73,6 года.
При этом показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1%, уточнили в ведомстве.
Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что средняя продолжительность жизни у женщин выросла до 78,5 года, у мужчин — до 68,5. Материнская смертность снизилась почти в пять раз, а младенческая — в 3,6 раза, отметила глава министерства.
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