Средняя продолжительность жизни россиян превысила 73 года

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Продолжительность жизни россиян увеличилась более чем на восемь месяцев по сравнению с показателями прошлого года, сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, средняя продолжительность жизни в России составила 73,6 года.

При этом показатель общей смертности на тысячу человек снизился на 3,1%, уточнили в ведомстве.