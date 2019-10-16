Бортников: спецслужбы должны добывать "интернет-профиль" каждого террориста

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Спецслужбы разных стран, действуя сообща, должны добывать подробные сведения о международных террористах вплоть до интернет-профиля отдельного боевика, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Считаем важным сосредоточить совместные усилия на вскрытии планов главарей международных террористических организаций, выявлении основных маршрутов переброски иностранных террористов-боевиков и мест их концентрации, а также добывании установочных данных каждого бандита, включая его интернет-профиль", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.