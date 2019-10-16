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РИА Новости

Дело сбитого ребенка в Кировской области передали в "особый" отдел СК

10:46 16.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости. Дело сбитого в Кировской области мальчика, в крови которого, по данным СМИ, нашли алкоголь, передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по региону, будут назначены повторные экспертизы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, в июле 6-летнего мальчика сбила машина, когда тот на велосипеде ехал по проселочной дороге. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Следствием установлено, что за рулем автомобиля находился полицейский. По данным СМИ, в крови сбитого мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские экспертизы по этому делу.
"По указанию руководителя регионального следственного управления, дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Кировской области. В ближайшее время будет назначено проведение повторных экспертиз и проведены иные следственные действия", - сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что служебная проверка, проведенная региональным управлением МВД показала, что сотрудник полиции, насмерть сбивший ребенка в Кировской области, не мог предотвратить столкновение с юным велосипедистом. Подчеркивается, что после ДТП сотрудник полиции прошел медицинское освидетельствование, наличие алкоголя в его организме не обнаружено.
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Дело о гибели мальчика в ДТП под КировомСледственный комитет РФНижний НовгородАлександр БастрыкинРоссияПроисшествия
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