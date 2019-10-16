Вахтанговский театр покажет "Дядю Ваню" в трех городах Германии

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Гастроли Вахтанговского театра в Германии, где в трех городах страны будет представлен спектакль "Дядя Ваня" по Чехову, пройдут с 16 по 22 октября в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны", сообщили в пресс-службе театра.

"Дядя Ваня" в постановке художественного руководителя Вахтанговского театра, всемирно известного режиссера Римаса Туминаса — один из знаковых спектаклей театра, премьера которого состоялась второго сентября 2009 года в канун 150-летия великого драматурга Антона Павловича Чехова.

"Чехов – самый значительный для меня драматург. Пять его пьес можно ставить всю жизнь. В "Дяде Ване" есть то, что волнует человечество сегодня: небрежное отношение человека к самому человеку", — считает Туминас.

Вместе с режиссером над постановкой работали его постоянные соавторы: сценограф Адомас Яцовскис и композитор Фаустас Латенас. В спектакле играют ведущие артисты театра: Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Владимир Вдовиченков, Людмила Максакова, Анна Дубровская и другие.