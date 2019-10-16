Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T11:31Z
https://ria.ru/20191016/1559840776.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/33604/28/336042823_0:172:2841:1770_1036x0_80_0_0_e3dc83e969a26ac9d4e47e5071f2b1d9.jpg
РИА Новости
Культура

Вахтанговский театр покажет "Дядю Ваню" в трех городах Германии

11:31 16.10.2019
66
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПрогон спектакля "Ветер шумит в тополях" в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Прогон спектакля Ветер шумит в тополях в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Гастроли Вахтанговского театра в Германии, где в трех городах страны будет представлен спектакль "Дядя Ваня" по Чехову, пройдут с 16 по 22 октября в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны", сообщили в пресс-службе театра.
"Дядя Ваня" в постановке художественного руководителя Вахтанговского театра, всемирно известного режиссера Римаса Туминаса — один из знаковых спектаклей театра, премьера которого состоялась второго сентября 2009 года в канун 150-летия великого драматурга Антона Павловича Чехова.
"Чехов – самый значительный для меня драматург. Пять его пьес можно ставить всю жизнь. В "Дяде Ване" есть то, что волнует человечество сегодня: небрежное отношение человека к самому человеку", — считает Туминас.
Вместе с режиссером над постановкой работали его постоянные соавторы: сценограф Адомас Яцовскис и композитор Фаустас Латенас. В спектакле играют ведущие артисты театра: Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Владимир Вдовиченков, Людмила Максакова, Анна Дубровская и другие.
Откроются гастроли 16 октября во Франкфурте-на-Майне, 19 октября спектакль будет показан в Мюльхайме-на-Руре, а завершающим станет представление в Ганновере.
Театр имени Евгения Вахтангова
3 августа, 11:28Культура
В России отметят столетие театра имени Вахтангова
100000
КультураТеатрНовости культурыЛюдмила МаксаковаВладимир Вдовиченков
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
Кировский омбудсмен взял под контроль ситуацию со сбитым ребенком
РИА
Новости
Полиция
В Севастополе мужчина устроил стрельбу в баре
Работник столовой-пекарни
В комитете Госдумы одобрили проект о горячем питании для младшеклассников
Один из островов в составе архипелага Земля Франца-Иосифа
Участники экспедиции Севфлота оставили в Арктике "продуктовые депо"
Лента
новостей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает перед перед началом показа фильма Дмитрия Киселева Хватит травить народ
Володин рассчитывает, что закон о виноделии примут до конца года
Депутаты Государственной Думы РФ на пленарном заседании.
В комитете Госдумы поддержали законопроект об увеличении МРОТ в 2020 году
Аэропорт Емельяново (Красноярск)
В красноярском аэропорту установили белый рояль в честь Хворостовского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Борьба с терроризмом не должна быть политизирована, заявил Лавров
Ноутбук
Бортников рассказал о числе заблокированных за пропаганду терроризма сайтов
Рельсы
В новой Москве на ж/д путях обнаружили подозрительный сверток
Рассвет в Москве
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Негоцинтия Ефетова
В Крыму открыли новый вид насекомых
Шведская активистка Грета Тунберг
Опрос: более половины россиян не слышали об эко-активистке Грете Тунберг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
Лента новостейМолния