Китайские лыжники будут готовиться к Олимпиаде-2022 в Пекине в Якутии

МОСКВА, 16 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китайские лыжники будут готовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине в Якутии. Уже в третий раз 15 лыжников из провинции Хэйлунцзян отправятся на тренировки в город Алдан.
В планах лыжников, которые пробудут в регионе до 8 ноября, также участие во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.
Хозяева Зимней Олимпиады в ближайшие годы ускоренными темпами намерены развивать зимние виды спорта. Поможет подготовиться и Федерация лыжного спорта Норвегии. Например, биатлонистов будут тренировать восьмикратный чемпион Эйнер Бьорндален.