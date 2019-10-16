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Китайские лыжники будут готовиться к Олимпиаде-2022 в Пекине в Якутии

10:46 16.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛыжные гонки. Архивное фото.
Лыжные гонки. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Китайские лыжники будут готовиться к Олимпийским играм 2022 года в Пекине в Якутии. Уже в третий раз 15 лыжников из провинции Хэйлунцзян отправятся на тренировки в город Алдан.
В планах лыжников, которые пробудут в регионе до 8 ноября, также участие во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам.
Хозяева Зимней Олимпиады в ближайшие годы ускоренными темпами намерены развивать зимние виды спорта. Поможет подготовиться и Федерация лыжного спорта Норвегии. Например, биатлонистов будут тренировать восьмикратный чемпион Эйнер Бьорндален.
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