В ФСБ заявили, что главари террористов активнее приобретают новое оружие

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Главари международных террористических организаций все активнее пытаются приобретать не только новые виды оружия, но и средства геолокации и спутниковой связи, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Активизируются попытки главарей террористических структур приобрести новые виды вооружений и военной техники, средств геолокации и спутниковой связи", - констатировал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.