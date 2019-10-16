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РИА Новости

В ФСБ заявили, что главари террористов активнее приобретают новое оружие

10:41 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Главари международных террористических организаций все активнее пытаются приобретать не только новые виды оружия, но и средства геолокации и спутниковой связи, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
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"Активизируются попытки главарей террористических структур приобрести новые виды вооружений и военной техники, средств геолокации и спутниковой связи", - констатировал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
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ФСБ РФАлександр БортниковБезопасность
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