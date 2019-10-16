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РИА Новости

Поступающих на службу в Росгвардию предложили проверять на полиграфе

10:41 16.10.2019
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© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии
© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта выступили глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн.
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"Проверка, в том числе с использованием полиграфа, позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в Росгвардию. Это важно и для профилактики коррупционных правонарушений, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.
Глава думского комитета напомнил, что аналогичные нормы уже действуют в отношении сотрудников ФСБ, и эти нормы показывают свою эффективность.
"Росгвардия участвует в борьбе с терроризмом и экстремизмом, охране общественного порядка и важных государственных объектов, и будет правильно, что желающие служить в войсках национальной гвардии пройдут дополнительную проверку. Это будет способствовать повышению доверия граждан и общества к Росгвардии", - подчеркнул Пискарев.
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Василий ПискаревРосгвардияАлександр ХинштейнРоссияОбщество
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