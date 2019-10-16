Поступающих на службу в Росгвардию предложили проверять на полиграфе

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается установить обязательные проверки на полиграфе для поступающих на службу в Росгвардию, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместитель Александр Хинштейн.

"Проверка, в том числе с использованием полиграфа, позволит более тщательно отбирать кандидатов на службу в Росгвардию. Это важно и для профилактики коррупционных правонарушений, и для выявления противоправных действий со стороны личного состава", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Глава думского комитета напомнил, что аналогичные нормы уже действуют в отношении сотрудников ФСБ, и эти нормы показывают свою эффективность.