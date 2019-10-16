ФСБ: террористы все чаще используют "конфиденциальные криптовалюты"

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Международные террористы все чаще используют "конфиденциальные криптовалюты" для финансовой подпитки своей преступной деятельности, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

Выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ, Бортников рассказал, как террористы укрепляют свою финансовую базу. Созданные ими подставные фирмы легально участвуют в торгах на фондовых биржах, вкладывают средства в недвижимость и различные отрасли экономики, отметил Бортников.

"Совершенствуется практика сбора средств с помощью электронных платежных сервисов, через краудфандинговые онлайн-платформы, а также посредством неформальной расчетной системы "Хавала", - сказал директор ФСБ.