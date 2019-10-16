В ФСБ рассказали, какие подростки особенно уязвимы для вербовщиков

"В последнее время в ряде стран обострилась проблема "школьного терроризма". Отдельные подростки, обычно имеющие трудности с социализацией и руководствуясь мотивами личной мести, не только участвуют в пропаганде массовых убийств в закрытых интернет-сообществах, но и идут на совершение терактов", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.