В ФСБ рассказали, какие подростки особенно уязвимы для вербовщиков

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Подростки, испытывающие трудности с социализацией, крайне уязвимы для вербовщиков террористических организаций, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"В последнее время в ряде стран обострилась проблема "школьного терроризма". Отдельные подростки, обычно имеющие трудности с социализацией и руководствуясь мотивами личной мести, не только участвуют в пропаганде массовых убийств в закрытых интернет-сообществах, но и идут на совершение терактов", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
"Этот контингент крайне уязвим для вербовщиков террористических структур", - подчеркнул он.