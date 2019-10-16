ОНФ после трагедии в Саратове проработает безопасные маршруты к школам

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) после трагедии в Саратове проверят безопасность дорог, по которым дети ходят в школы, общественники также разработают и направят главам всех регионов РФ рекомендации по тому, как обезопасить подходы к учебным заведениям, сообщает пресс-служба движения.

Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.

"Необходимо разработать безопасные маршруты, а затем направить конкретные рекомендации губернаторам всех регионов по их реализации", - цитирует пресс-служба слова сопредседателя регионального штаба движения в Московской области, зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной.