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РИА Новости

ОНФ после трагедии в Саратове проработает безопасные маршруты к школам

10:38 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей КошелевЦветы на месте убийства девочки в Саратове
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
© РИА Новости / Алексей Кошелев
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) после трагедии в Саратове проверят безопасность дорог, по которым дети ходят в школы, общественники также разработают и направят главам всех регионов РФ рекомендации по тому, как обезопасить подходы к учебным заведениям, сообщает пресс-служба движения.
Девятилетняя девочка утром 9 октября в Саратове ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, задержан 35-летний подозреваемый в убийстве, он признал вину, у мужчины есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Его арестовали 12 октября.
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"Необходимо разработать безопасные маршруты, а затем направить конкретные рекомендации губернаторам всех регионов по их реализации", - цитирует пресс-служба слова сопредседателя регионального штаба движения в Московской области, зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной.
В пресс-службе добавили, что данные мониторинга школьных маршрутов будут также представлены правоохранительным органам.
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Убийство девочки в СаратовеОбщероссийский народный фронтСледственный комитет РФГосдума РФМосковская областьОбщество
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