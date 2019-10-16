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РИА Новости

В ФСБ назвали нежелание ряда IT-компаний сотрудничать проблемой

10:37 16.10.2019 (обновлено: 10:41 16.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАлександр Бортников
Александр Бортников
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Александр Бортников. Архивное фото
СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России считает серьезной проблемой нежелание некоторых основных мировых информационно-телекоммуникационных компаний идти на сотрудничество со спецслужбами в сфере противодействия террористам в киберпространстве, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются интернет-мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой. В этой связи серьезной проблемой считаем нежелание ряда ведущих мировых IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.
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БезопасностьФСБ РФАлександр БортниковРоссия
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