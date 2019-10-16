В ФСБ назвали нежелание ряда IT-компаний сотрудничать проблемой

СОЧИ, 16 окт - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России считает серьезной проблемой нежелание некоторых основных мировых информационно-телекоммуникационных компаний идти на сотрудничество со спецслужбами в сфере противодействия террористам в киберпространстве, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Основным инструментом коммуникации между бандитами по-прежнему являются интернет-мессенджеры, обладающие высокой криптозащитой. В этой связи серьезной проблемой считаем нежелание ряда ведущих мировых IT-компаний сотрудничать со спецслужбами в сфере информационной безопасности", - сказал Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.