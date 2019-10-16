Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T10:36Z
https://ria.ru/20191016/1559840111.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/105722/32/1057223291_0:0:2682:1509_1036x0_80_0_0_145053020b1c19b661ef5e2ecb228e3a.jpg
РИА Новости

Ответственность пограничников за проступки предложили смягчить

10:36 16.10.2019
141
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПограничники в селе Марково Пограничного управления ФСБ России по Амурской области на наблюдательной вышке
Пограничники в селе Марково Пограничного управления ФСБ России по Амурской области на наблюдательной вышке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Пограничники в селе Марково Пограничного управления ФСБ России по Амурской области на наблюдательной вышке. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Проект о совершенствовании порядка привлечения к ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы навредить безопасности государства, но каких-либо опасных последствий не повлекло, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 341 Уголовного кодекса РФ. Авторами инициативы стала группа депутатов фракции "Единая Россия" Василий Пискарев, Павел Крашенинников, Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
7 июня, 11:36Петербургский международный экономический форум
Минфин и СП предложили смягчить наказание за экономические преступления
Как пояснили в пресс-службе комитета по безопасности и противодействию коррупции, законопроектом предлагается разграничить уголовную и дисциплинарную ответственность пограничников.
"В соответствии с действующей статьей 341 УК РФ нарушение правил пограничной службы является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность, как в случае причинения вреда интересам безопасности государства, так и в тех случаях, когда вред действиями пограничника причинен не был, но такое могло случиться. И в то же время, в соответствии с положениями Федерального закона "О статусе военнослужащих", существует возможность привлечения нарушителя правил несения службы к дисциплинарной ответственности", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба.
По словам парламентария, это приводит к правовой коллизии, а также к произвольному применению закона, "что недопустимо, и об этом уже четко высказал свою правовую позицию Конституционный суд".
"Поэтому мы предлагаем исключить из статьи 341 УК РФ положения об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, но каких-либо общественно опасных последствий не наступило. При этом за командирами сохранится право привлекать таких нарушителей к дисциплинарной ответственности", - заключил Василий Пискарев.
Депутат добавил, что законопроект уже поддержан Верховным судом и правительством РФ.
201043
Обсудить 0
Василий ПискаревЭрнест ВалеевПавел КрашенинниковАлександр ХинштейнРоссияОбщество
Рекомендуем
Александр Бортников
В ФСБ назвали нежелание ряда IT-компаний сотрудничать проблемой
РИА
Новости
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
ФСБ: установлены 5,5 тысячи россиян, выехавших воевать в рядах террористов
Сотрудники ФСБ
В ФСБ рассказали, какие подростки особенно уязвимы для вербовщиков
Скорая помощь в Риме
В ДТП с автобусом в Риме пострадали по меньшей мере 20 человек
Лента
новостей
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019
В ФСБ заявили, что главари террористов активнее приобретают новое оружие
Президент РФ Владимир Путин на церемонии официальной встречи в ОАЭ
В ОАЭ оценили опыт производства космической арабской еды
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
В Петербурге автомобиль насмерть сбил иерея Феодоровского собора
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников
Нельзя допустить подрыва доверия граждан к госструктурам, заявил Бортников
Граница Акчакале – Тель Абьяд
Катар раскритиковал решения Лиги арабских государств по Сирии
Дубай
ОАЭ введут новую "светофорную" систему маркировки продуктов питания
Бывший президент Украины Петр Порошенко
Прокуратура Панамы закрыла дело против Порошенко, заявил его адвокат
Юрий Луценко
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:22СМИ: Япония намерена участвовать в программе США по высадке на Луну
08:16В Новосибирске десятиклассница покончила с собой в школе, сообщил источник
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
Лента новостейМолния