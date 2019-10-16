Ответственность пограничников за проступки предложили смягчить

"В соответствии с действующей статьей 341 УК РФ нарушение правил пограничной службы является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность, как в случае причинения вреда интересам безопасности государства, так и в тех случаях, когда вред действиями пограничника причинен не был, но такое могло случиться. И в то же время, в соответствии с положениями Федерального закона "О статусе военнослужащих", существует возможность привлечения нарушителя правил несения службы к дисциплинарной ответственности", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба.