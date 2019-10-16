Ответственность пограничников за проступки предложили смягчить

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Проект о совершенствовании порядка привлечения к ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы навредить безопасности государства, но каких-либо опасных последствий не повлекло, внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 341 Уголовного кодекса РФ. Авторами инициативы стала группа депутатов фракции "Единая Россия" Василий Пискарев, Павел Крашенинников, Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.
Как пояснили в пресс-службе комитета по безопасности и противодействию коррупции, законопроектом предлагается разграничить уголовную и дисциплинарную ответственность пограничников.
"В соответствии с действующей статьей 341 УК РФ нарушение правил пограничной службы является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность, как в случае причинения вреда интересам безопасности государства, так и в тех случаях, когда вред действиями пограничника причинен не был, но такое могло случиться. И в то же время, в соответствии с положениями Федерального закона "О статусе военнослужащих", существует возможность привлечения нарушителя правил несения службы к дисциплинарной ответственности", - сказал Пискарев, которого цитирует его пресс-служба.
По словам парламентария, это приводит к правовой коллизии, а также к произвольному применению закона, "что недопустимо, и об этом уже четко высказал свою правовую позицию Конституционный суд".
"Поэтому мы предлагаем исключить из статьи 341 УК РФ положения об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, но каких-либо общественно опасных последствий не наступило. При этом за командирами сохранится право привлекать таких нарушителей к дисциплинарной ответственности", - заключил Василий Пискарев.
Депутат добавил, что законопроект уже поддержан Верховным судом и правительством РФ.