Концерт к 180-летию Чайковского состоится в Московской консерватории

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Произведения Петра Ильича Чайковского и Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в среду вечером в Большом зале Московской консерватории на концерте, приуроченном к 180-летию русского музыкального гения, сообщили в пресс-службе консерватории.

На сцену консерватории выйдет один из самых харизматичных российских виолончелистов — народный артист России Александр Рудин, который выступает сольно и уже более 30 лет возглавляет камерный оркестр Musica Viva, с которым исполняет редкий барочный репертуар.

С творчеством Чайковского связаны самые блестящие страницы его карьеры — он дважды был лауреатом конкурса Чайковского. "Вариации на тему рококо", которые Рудин исполнит в концерте, — это визитная карточка музыканта, который рассказывает, что ощущает в этом произведении "хореографическую основу, балетную легкость и пластику".

В программе также Серенада "Хаффнер" Моцарта.