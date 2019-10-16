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РИА Новости
Культура

Концерт к 180-летию Чайковского состоится в Московской консерватории

10:45 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПамятник композитору П.И. Чайковскому в Москве
Памятник композитору П.И. Чайковскому в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Произведения Петра Ильича Чайковского и Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в среду вечером в Большом зале Московской консерватории на концерте, приуроченном к 180-летию русского музыкального гения, сообщили в пресс-службе консерватории.
На сцену консерватории выйдет один из самых харизматичных российских виолончелистов — народный артист России Александр Рудин, который выступает сольно и уже более 30 лет возглавляет камерный оркестр Musica Viva, с которым исполняет редкий барочный репертуар.
С творчеством Чайковского связаны самые блестящие страницы его карьеры — он дважды был лауреатом конкурса Чайковского. "Вариации на тему рококо", которые Рудин исполнит в концерте, — это визитная карточка музыканта, который рассказывает, что ощущает в этом произведении "хореографическую основу, балетную легкость и пластику".
В программе также Серенада "Хаффнер" Моцарта.
В вечере примет участие Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Анатолия Левина.
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КультураМузыкаНовости культурыАлександр РудинВольфганг Амадей Моцарт
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